Avrasya Tüneli sayesinde 1 milyar 200 milyon TL tasarruf edildi

Ankara-Niğde otoyolu temel atma töreni, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Arslan, 100 bin bakanlık çalışanı, çözüm ortakları olan 100 bin yüklenici ve hizmet alınan 50 bin kişi olmak üzere toplam 250 bin kişiyle Türkiye'nin her yerini ulaştırmak ve eriştirmek adına durmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. İnsanın hayatını kolaylaştırmak ve ekonominin önünü açmak adına ulaştırma alt yapıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, "Özellikle Ankara-Niğde arası eksik olan otoyolun tamamlanması konusunda yoğun bir mesai harcadık. 2017 yılı içinde ihalesini gerçekleştirip, Ağustos itibariyle de yer teslimi yaparak işe başladık. Memnuniyetimiz güzergah üzerinde Ankara başta olmak üzere Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, hatta Konya'ya ya da Kulu üzerinden bağlanacağız. Niğde de dahil bütün illerin hizmetini görecek, ulaşımını kolaylaştıracak bir proje olmasıdır. Görevli şirketimiz ERG Otoyol çok yoğun bir şekilde bütün güzergahta çalışacaklar ve işletme döneminde de bütün illerimize hizmet edeceğiz. Ülkenin kalkınmasının, sanayisinin ve endüstrisinin büyümesinin olmazsa olmazı ulaştırma alt yapı projelerini sadece yoldan geçen araçları hesaba katarak ekonomiktir veya değildir diye yorumlamak hatadır. Bu projeler insanımızın hayatını kolaylaştırıyor ve bununla beraber güzergah üzerindeki sanayinin büyümesini sağlıyor, böylelikle istihdam sağlıyor ve ekonomiye katma değer oluşturuyor" şeklinde konuştu.

1 milyar 200 milyon TL'lik tasarruf sağlandı

Avrasya Tüneli projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Arslan, "Proje kapsamında iki rakam vermek istiyorum, özellikle anlamak istemeyenlere daha iyi bir ders vermiş olacak. Biz Avrasya Tüneli'ni yaparak ülke olarak geçen sene zaman, yakıt ve karbondioksit salınımında azalma ile 1 milyar 200 milyon TL değerinde tasarruf elde etmişiz. Buna karşılık 2017 yılında garanti kapsamında ödediğimiz para 123 milyon, onda biri. Bu sene itibariyle garanti rakamlarına erişeceğimizi tahmin ediyoruz. Büyük fotoğrafı görsünler ve 80 milyonun, Türkiye'nin yararına olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Başbakan Binali Yıldırım'dan, AK Parti'den medet uman mazlum ve mağdurların lehine olduğunu unutmasınlar. Dar çerçevede küçük hesaplarla bu büyük projeleri eleştirmeye kalkmasınlar. Önce projeleri doğru öğrensinler, sonra çıkıp konuşsunlar. Doğru söylenen her söz başımızın gözümüzün üstüne" dedi.

Törene eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Ahmet Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan ve AK Partili milletvekilleri de katıldı.