Bakan Arslan: 'Avrasya Tüneli yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak'

Avrupa ile Asya kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış töreninin ardından basın mensuplarına tünelin Avrupa yakası girişinde açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, devlet yöneticilerinin yanı sıra konuk devlet başkanlarının da katılımıyla güzel bir tören olduğunu ifade ederek, Avrasya Tüneli için böyle bir törenin gerekli olduğunu kaydetti. Arslan, tünelin teknik olarak özelliklerine değinerek, projenin insanların hayatını kolaylaştırdığını ve iki kıtayı denizin 106 metre altından 4 dakikada geçilebilir hale getirdiğini anlattı. Bakan Arslan, Kazlıçeçme-Göztepe arasındaki yolların 4'er şeride çıkarıldığına işaret ederek, Avrasya Tüneli sayesinde özellikle tarihi Yarımadada dokuya zarar verecek karbondioksit emisyonunun ve sera gazı salınımının azaltılacağını açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Özellikle tören nedeniyle yeni ekipmanlar kurduk ve asfalta çaktık. Dolayısıyla onlar sökülecek. Onların bakımı yapıldıktan sonra yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak. Sabah 7.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bir ay boyunca bütün yolların entegrasyonu ve nihai ayarlamaları yapılacak. 30 Ocak itibariyle tünel 24 saat hizmet verir hale gelecek” dedi.

Gazetecilerle birlikte tünel girişine kadar yürüyen Bakan Arslan, tünelden günde 100 ile 120 bin arasında aracın geçmesini beklediklerini ifade ederek, tünelin İstanbulluların hayatının kolaylaştıracağını anlattı. Hem Avrupa yakasından hem de Kadıköy tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne erişmek için yol kat ederken harcanan zaman ve yakıttan tasarruf edileceğini kaydeden Bakan Arslan, aynı zamanda trafiğin de hafifleyeceğini belirtti.

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli ile trafik yükünün yüzde kaç etkileneceğini soran gazeteciye, “Trafiğin 'Yüzde şu kadarını azaltıyoruz' demek biraz doğru değil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü düşünürseniz trafiğin yüzde 30’unu buraya almış olacağız. Ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde gördük. Yeni köprü açıldıkça, trafik rahatladıkça, sair zamanlarda trafiğe çıkmayanlar trafiğe çıkıyor. İlave trafik yükü oluşuyor. O yüzden yüzde 30 rahatlatmasını bekliyoruz ancak ayrıca kendi trafiğini oluşturacak” cevabını verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Avrasya Tüneli için verilen garanti araç sayısına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, “Bizim garanti verdiğimiz yıllık 25 milyon araç. Bu da günlük 68 bin 500'e denk geliyor. Daha önce yaptırdığımız fizibiliteler, etüdler gösteriyor ki buradan günlük 100-120 bin araç geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla garanti rakamın çok üzerine çıkıyor. Hatta garanti rakamın üzerine çıkan kısmın yüzde 30'unu kamu olarak biz alacağız” şeklinde konuştu.