Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçiş başladı

Avrasya Tüneli'nden bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı. Tüneli kullanan sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hizmete açıldığı günden itibaren akşam 21.00'a kadar geçişlerin yapıldığı Avrasya Tüneli'nde bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı.

Avrasya Tüneli'nin girişine, "Avrasya Tüneli 7/24 saat hizmetinizdedir" yazısı asıldı. Tünelin bu akşam 21.00'dan sonra da açık olduğunu gören sürücüler Avrasya Tüneli'ni kullandı. Sürücüler, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Trafik sorununu kısmen de olsa çözecektir bu uygulama" dediler.  <div id="iv0"></div> 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İncirlik'teki FETÖ'cü teröristlere polis engeli kameralarda

İncirlik'teki FETÖ'cü teröristlere polis engeli kameralarda

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Efsaneler böyle değişti!

Efsaneler böyle değişti!

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA