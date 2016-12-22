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Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak saat 07.00 itibariyle başladı.

İLK BİN SÜRÜCÜYE HEDİYE ANAHTARLIK

Sabah saat 07.00 sıralarında görevlilerin dubaları kaldırmasıyla araç geçişine açılan Avrasya Tüneli’nde sürücülere sürpriz bir hediye verildi. Avrasya Tüneli’nden geçiş yapacak olan ilk bin sürücüye hatıra olarak anahtarlık dağıtıldı. Avrasya Tüneli’nde gidiş ve gelişlerin tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandığı görüldü.

100 DAKİKADAN 15 DAKİKAYA İNDİ

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneliyle iki kıta arasındaki yolculuğu 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek.

Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15, minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel, şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek. Tünel, 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.

Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ila 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.

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