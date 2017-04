Avrupa basını referandumu böyle gördü

Türkiye'de dün gerçekleştirilen referandum dünya basını tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi. Referandum sürecinde açıkça 'hayır'a destek veren, her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalan iftiralarla karalamaya çalışan Avrupa basını referandumda 'Evet' oyu çıkınca adeta afalladı. Son güne kadar 'Hayır' kampanyasına oy toplamak için tarafsız yayın ilkesini bir kenara bırakan, Avrupa'da oy kullanacak Türkleri etkilemek için de işi Türkçe manşetler atma noktasına getiren yayın organları, sonuçların ardından "Erdoğan kazandı" başlıkları atmak zorunda kaldı. Kimi gazeteler ise referandum sonuçlarına gölge düşürmeye çalıştı ya da milletin çoğunluğunun 'evet' dediği referandumun Türkiye için iyi olmayacağı imasında bulundu. Oy verme işlemi başından sonuna kadar, Fransa'dan İngiltere'ye Almanya'dan ABD'ye kadar birçok ülkede an be an takip edildi. Özellikle sandıklarının kapanmasının ardından Avrupa basınının internet sayfalarında canlı anlatıma geçildi. Açılan sandık oranlarıyla 'evet' ve 'hayır' oylarının rakamlarını aktaran haber siteleri 'Türkiye'de tarihi referandum', 'Erdoğan yine kazandı' şeklinde başlıklar attı. İşte dünya basınında öne çıkan detaylar:

BBC: Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş cumhurbaşkanlığı yetkileri çağrısına destek verdi.

CNN: Türkiye'deki referandumun ilk sonuçlarına göre halk Erdoğan'a destek verdi.

France 24: Türkiye'deki tarihi oylama sona erdi, referandum Türkiye'nin geleceğine uzun süreli etki edecek.

Associated Press: Erdoğan yanlıları, referandum sonuçlarını havai fişeklerle kutladı.

Sputnik: Erdoğan 2029'a kadar görev başında mı kalacak? Anayasa referandumunu 'evet'çiler kazandı.

Deutche Welle: Anayasanın 18 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören referandumda oy verme işlemleri tamamlandıktan kısa süre sonra oylar sayıldı.

El Cezire: Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' galip geldi.

Spiegel Online: Oyların tamamı sayıldı, yakın geçen referandumda 'Evet' net bir galibiyet kazandı.

New York Times: Türkiye, ülkedeki siyasi sistemi yeniden düzenleyecek ve cumhurbaşkanlığı ofisine daha büyük yetkiler verecek referandumu oyladı.

FOX NEWS: Türkiye'deki tarihi referandum kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

Washington Post: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü referandumda galibiyetini ilan etti, muhalifler sonuçlara itiraz ediyor.

517 YABANCI GAZETECİ İZLEDİ

Yabancı basın mensupları anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasına yoğun ilgi gösterdi. Akredite olan 500'ü aşkın yabancı gazeteci halkoylaması sonuçlarını "Referandum 2017 Basın Merkezi"nden takip etmeye başladı. Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarıyla birlikte 517 yabancı basın mensubu akredite oldu. Yalnızca halkoylamasını takip etmek için Türkiye dışından 233 gazeteci geldi. Halkoylamasına en büyük ilgiyi ABD basını gösterirken, bu ülkeden 32 basın mensubu akredite oldu.