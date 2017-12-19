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Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

AB Komisyonu, mobilya devi IKEA hakkında vergi soruşturması başlattı.

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Avrupa Komisyonu, 1 milyar euro civarındaki vergiyi ödememekle suçlanan Hollanda merkezli mobilya zinciri IKEA'yla ilgili soruşturma başlattı.

"HAKSIZ AVANDAJ" ENDİŞESİ

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "İki (Hollanda) vergi kararının Inter IKEA Systems'e diğer şirketlere kıyasla haksız bir avantaj sağlayabileceğinden endişe duyuyor" denildi.

"TÜM FİRMALAR VERGİ PAYLARINI ÖDEMELİ"

Avrupa Rekabet Komisyon Üyesi Margrethe Vestager ise, "çok uluslu, çok küçük ya da büyük" tüm firmaların vergi paylarını ödemesi gerektiğini söyledi.

Inter IKEA Grup sözcüsü ise, vergilendirilmenin "AB kurallarına uygun olduğunu" söyledi.

Avrupa Birliği, IKEA'nın AB'nin devlet yardımı kurallarını ihlal edip etmediğini de soruşturacak.

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