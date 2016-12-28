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Avrupa ile Türkiye'nin görünmez savaşı

Batı ülkelerinin iki yılda terör örgütü PKK'yı silaha boğduğu ortaya çıktı. Almanya’dan füze, ABD’den uçaksavar, Belçika’dan tüfek, İtalya’dan mayın...

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Almanya’nın Peşmerge’ye verdiği silahlar PKK’ya gitti. Alman MIlan füzeleriyle tanklarımız vuruldu. ABD’nin PYD’ye verdiği silah, roket ve bombalar PKK tarafından Türkiye’ye sokuldu. Terör örgütü elemanlarında ve mağaralarında Belçika yapımı silah ve İtalyan yapımı mayın bulundu. Almanya PYD’ye MILAN tanksavar füzeleri dağıttı. ABD, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle helikopterlerle havadan uçaksavarlar, el bombaları ve mühimmat taşıdı. Bunların hepsiyle de Mehmetçik vuruldu. PKK’lılardan İngiliz yapımı M4A1, Rus yapımı PKMS tipi makineli tüfekler, Belçika yapımı FN’ler ele geçirildi.

İŞTE BATI’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ​

PYD’yi silaha boğmuşlar

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; PYD’ye terör örgütü diyemeyen devletler 2 yılda hainlere yığınla silah ve mühimmat yardımı yapmış. Terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD-YPG’yi terör örgütü saymayan Batı, yaptığı silah yardımları konusunda inkâr politikası yürütmekten vazgeçmiyor. Batı’nın DEAŞ’a karşı mücadele için PYD’ye verdiği silahların hem yurt içinde hem de yurt dışında nasıl Türkiye’ye doğrultulduğu Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), ortaya çıkardı:

- 5 Eylül 2015’te Almanya tarafından üretilen ve içerisinde füzelerin de bulunduğu silah ve mühimmatlar Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçakla Peşmerge’ye teslim edildi. Maaşlarını alamayan bazı Peşmergeler silahlarını PKK’ya sattı. Bu yardım Almanya’nın tarihinde ilkti. Almanya ilk kez çatışma bölgesindeki gruplara silah ve mühimmat yardımında bulundu.

- PYD’nin eski militanı Ömer Mamaş 18 Ocak’ta, ABD ve Avrupalı ülkelerin PYD’ye aktardıkları binlerce silah, roket ve el bombasının 2015 yılında Türkiye’ye gizlice sokulduğunu gazetelere kendi anlattı.

- 9 Nisan 2016’ya gelindiğinde ise ABD ordusuna ait helikopterlerin Suriye’nin Haseke şehri yakınlarında bulunan PYD üslerine silah ve mühimmat taşıdığı tespit edildi. Bu silah ve mühimmatlar ilerleyen günlerde sınırda PYD tarafından PKK militanlarına teslim edilirken yakalandı.

- 27 Ağustos’ta Almanya PYD’ye Alman yapımı MILAN tanksavar füzeleri dağıttı. Sonrasında ise Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Türk tanklarının bu füzelerle vurulduğu belirlendi.

- ABD Başkanı Obama, 21 Eylül’de DEAŞ ile mücadele kapsamında PYD’ye daha fazla askerî ve mühimmat yardımı yapma kararı aldı. Yaklaşık 1 ay sonra 22 Ekim’de Hakkâri Yüksekova’da PKK’ya yönelik yapılan operasyonda ABD ve İngiliz orduları tarafından kullanılan M4A1 ile Rus yapımı kalaşnikof ve PKMS tipi makineli tüfekler bulundu.

- Bununla birlikte PYD’nin DEAŞ’a karşı Rakka’da operasyon başlatacağını duyurması üzerine 8 Kasım’da ABD, uçak ve helikopterlerle havadan uçaksavarlar, el bombaları ve mühimmat dağıttı.

- Yardım yapan ülkeler bunlarla da sınırlı kalmadı. 19 Kasım’da Mardin Nusaybin’de etkisiz hâle getirilen PKK’lıların üzerinde Belçika yapımı FN marka silahlar bulundu.

- Yıl boyunca yapılan operasyonlarda İtalyan yapımı mayınlar da ele geçirildi.

DOSTLUKLARI YİNE "SÖZDE" KALDI
TÜRKİYE’YE 5’Lİ TUZAK

Terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 126’ncı günü geride kalırken; Türkiye’ye birbiri ardına sinsi tuzaklar kuruluyor. Üç terör örgütü ile mücadele eden tek NATO üyesi ülke olan Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’nda TSK’ya birbiri ardına tuzaklar kuruluyor. Geçtiğimiz senelerde Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a destek verdiği yönünde kara bir propaganda başlatılmıştı. İddiaya göre Türkiye sınırlarını DEAŞ teröristlerine açmış ve yaralı teröristler sınırdan geçilerek Türkiye’de tedavi ettiriliyordu. Ancak Türkiye’nin 24 Ağustos’ta başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ardından sessizliğe bürünen Batı bu mücadelede Türkiye’yi yalnız bıraktı. Özgür Suriye Ordusu destekli operasyonlarda Türk askerine 5’li tuzak kuruluyor. İşte o planlar:

- ABD öncülüğünde DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyon Ağustos 2015’te kurulmuştu. Yaklaşık 15 ülkeden oluşan bu koalisyon, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı hava saldırıları düzenliyordu. Uluslararası Koalisyonun sözcüsü Albay John Dorian, operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana koalisyon güçlerinin DEAŞ hedeflerine 4 bin bomba bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’yi DEAŞ’a destek verdiğini iddia eden ülkeler şimdi İncirlik Üssü’nü kullanıma açmamıza rağmen El-Bab Operasyonu’nda hava desteği bile vermiyor. Türk askerinin El-Bab’a başlattığı operasyon sonrasında uluslararası koalisyon bir tek sorti bile yapmadı.

- Terör örgütü DEAŞ Türk askerini hedef alan saldırılarda âdeta düzenli orduların kullandığı teçhizatı kullanıyor. Terör örgütünün önceki gün düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. DEAŞ aynı zamanda drone ve uzaktan kumandalı patlayıcıları kullanabiliyor.

- Bölgedeki operasyonlar birkaç bölgede, tüm engellere, bombalı araçlara, canlı bombalara, hendekler içine tuzaklanmış yüzlerce EYP'ye ve üstüne hava şartlarının kötü olmasına karşılık bütün hızıyla devam ettiriliyor. En son 19 askerimizin şehit olduğu saldırıda da DEAŞ bombalı araçla saldırmıştı.

- DEAŞ’ın bölgedekileri tehdit ederek sivillerin El-Bab'ın meskûn mahallinde kalmaya zorluyor. Amaç vatandaşın hedef alındığını iddia etmek. Terör örgütü bölgede hendekler kurarak sivillerin çıkışlarını da engelliyor.

- Cerablus’ta önemli bir başarı sergileyen ve El-Bab’da da süren operasyonlarda Türk askerinin ilerleyişini kesemeyeceğini anlayan çevreler bu kez moral bozma taktiğini devreye sokmaya çalışıyor. Zaman zaman Türk askerinin bölgeden geri çekileceği iddiaları ortaya atılıyor.
 

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Yorumlar

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Senol28.12.2016 12:26
Öyleyse sizde bunları bahane ederek incirlik ve diğer yerleri kullanıma kapatarak TURKIYENIN gücünü gösterin ve gereğini yapın. Nede olsa strateji yapmış oluyorlar bizimkilerde yapsınlar
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İsmail faysal28.12.2016 12:16
Tamam herkes bunların teröristlerle bir olduğunda hem fikir o zaman incirliki kapatın Ruslarla sağlam bir anlaşma yapın nükleer silah antlaşması yapın yöneticilerimiz televizyonda bunlar böyle bunlar şöyle diye şikayet edeceğine batının züppe ve kendini tanrı yerine koyan yaklaşımı ha karşı Türkiye'de üsleri kapatsın kurecigi kapatsın ne bulduk bu batıda bizi geri bıraktılar bi atom santrali bile kurdurmadilar bunlardan birinden hayır gelmez bizde dürüst olalım ya gerçekten yeli haramı bilelim çakma müslüman olmayalım
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yunus28.12.2016 11:25
40 yıllık yani olur mu kani. Ey batılı ülkeleri dost görmek isteyen zavvallı beyincikler! Bunların 1000 yıldan fazladır süren İslam düşmanlığı kıyamet gününe kadar sürecektir. Bunlar için akan kan müslüman kanı olsunda yeterki aksın. Silah da verirler parada verirler. yeterki müslümanlar birbirlerini yok etsinler. Suriyede barışta istemezler. Bunlara güvenen bunları arkasına alanlar fetöcüler pkk/pydciler deaşçılar bunların ekmeğine yağ süren kafirlerdendirler .Tabiki müslümana uyumak yoktur. Müslüman her daim kendini bu zihniyete karşı birlik içinde ve uyanık tumak zorundadır.Haçlı savaşları halen devam ediyor bunun farkına varın. Ne kadar da Avrupalılaşmak istiyoruz onlardan olmak istiyoruz desenizde boş. onlar için sizler müslümansınız yok edilmeniz gerekir. Tarafınızı seçin imamın kayığına birgün hepimiz bineceğiz.
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turker akbulut28.12.2016 10:48
su an herkes elını vıcdanına koyacak buna mecburdur herkes cerablusa orası vatandır eger oraya gıtmesen burnunun gelmışler
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servet28.12.2016 10:39
YA AVRUPA DARBE OLMADI DİYE GÜNLERCE YAS TUTTU.ŞİMDİ B PLANINI UYGULUYORLAR.ÜLKEMİZİ TERÖR İLE EKONOMİSİNİ BOZUP,İSTİKRARSIZ 80 Lİ YILLARDAKİ GİBİ ÜLKEMİZDE KARIŞIKLIKLAR OLSUN İSTİYOR.BU SAYEDE ÜLKEMİZİ PARÇALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR.ERMENİLERE YOL AÇMAK İSTİYORLAR.BİR KISIM KÜRTLERİDE MAŞA OLARAK KULLANIYORLAR.DOĞUDA KÜRT DEVLETİ KURACAĞIZ SİZE DİYE AVUTUYORLAR ERMENİLER TEPELERİNE BİNDİĞİNDE NEREYE KAÇACAKLAR MERAK EDİYORUM.AMA DEVLETİMİZ BİR KARIŞ TOPRAĞINI BİLEEE KİMSEYE VERMEZ.VATANSEVER KÜRTLER RAHAT OLSUN.DEVLETİMİZİN YANINDA DURSUN.RABBİM ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ FİTNE VE BELADAN KORUSUN.
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safa kuzugüden28.12.2016 09:19
Açık seçik bunlar belli.İncirlik neden hala duruyor ki? Neden BM şikayet edilmez ki?insan haklarına şikayet edilecek heryere şikayet edilmeli.sonuç alınmaz belli ama olsun.mutlaka hukuki yönfden de askeri yönüyle de siyasi yolla da bu alçaklarla mücadele yapılmalıdır
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