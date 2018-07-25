Avrupa Komisyonu Philips ve Asus'a para cezası verdi

Geçtiğimiz hafta Google'a 4.3 milyar eruoluk para cezası veren Avrupa Komisyonu bugün 13.30'da farklı bir soruşturmayı karara bağlamak için toplandı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlatılan soruşturmada ürünlerini Avrupa'da satışa sunan şirketlerin, online satış kanallarına fiyatları belli bir seviyede tutmaları için baskı yaptığı iddiası araştırılıyordu. Philips, Asus, Pioneer ve Denon&Marantz şirketlerinin incelendiği soruşturma her bir şirkete para cezası verilerek sonlandırıldı.

Fiyatları yükselttiler

Avrupa Komisyonu'nun diğer kararlarının aksine bugünkü kararda adı geçen şirketlerin birbirlerine herhangi bir müdahalesi söz konusu değil ancak dört şirketin hepsi aynı yasa dışı faaliyeti yürüttüğü için şirketlere verilen cezalar ortak karar metninde yer aldı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre şirketler; Avrupa'da satış yapan online satış kanallarına, fiyatların yüksek tutulması için baskı uyguladı. Bu durumun sonucu olarak Avrupa'daki vatandaşların internetten alışveriş yaparken sınırlandırıldığını tespit eden komisyon dört şirkete toplamda 111 milyon euro ceza verdi.

Karar uyarınca Philips 29,8 milyon euro, Asus 63.5 milyon euro, Pioneer 10.2 milyon euro ve Denon&Marantz 7,7 milyon euro ceza ödeyecek.

(Donanım Haber)