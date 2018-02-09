Avrupa Parlamentosundan Sisi yönetimine kınama

Avrupa Parlamentosu (AP), Mısır yönetimini idam kararlarından dolayı kınadı ve idam cezasının kaldırılması uyarısında bulundu.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, Sisi yönetiminin uyguladığı idam cezaları kınanarak, Mısırlı yetkililere planlanan tüm idamların durdurulması ve ülkedeki suç yasalarının adil yargılanma hakkı çerçevesinde gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Mısır'daki toplu idamlardan ciddi endişe duyduklarını vurgulayan parlamenterler, idam cezasının kaldırılmasını istedi.

AP, ayrıca, Kahire yönetiminin temel insan hakları kısıtlamalarından duyulan derin endişeyi dile getirerek, her türlü şiddet, tahrik ve nefret söyleminin durdurulması çağrısı yaptı.

Genel Kurulda ayrıca, Sisi yönetimine, insan haklarının korunmasıyla uzun dönemli refahın birlikte gerçekleşebileceği hatırlatıldı.