Avrupa Uzay Ajansı'nın dev paraşütü ilk testi geçti

2016 yılının ekim ayında Avrupa Uzay Ajansı(ESA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscmosmos) ortaklığında yürütülen Mars misyonunda Schiaparelli isimli uzay aracı Mars yüzeyine iniş yaparken birtakım problemler yaşanmış ve Schiaparelli sert bir iniş yapmıştı. Bu inişle birlikte araç harap olurken yetkililer kaza raporunda araçtaki paraşüt sisteminin beklenenden erken açıldığına dikkat çekmişti. ExoMars programıyla 2021 yılının mart ayında Mars yüzeyine yeniden iniş yapmayı hedefleyen ESA, benzer bir kazanın yaşanmaması için yeni paraşütünü test ediyor.

Mars'a inecek en büyük paraşüt

Mars'a gezici bir bilim platformunun indirilmesi esnasında kullanılacak olan paraşüt için ilk testler geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Kiruna kentinde tamamlandı. Yaklaşık 1.5 kilometre gibi paraşüt testi için oldukça alçak mesafede uçan bir helikopterden fırlatılan 500 kiloluk yükün zemine yumuşak bir şekilde inmesi için ikili paraşüt sistemi test edildi. Yük fırlatıldıktan sonra ilk olarak küçük paraşüt açılırken bu paraşütün açılmasından 12 saniye sonra testin odak noktası olan 35 metre çapındaki dev paraşüt aktif hale geldi.

Mars yüzeyine iniş yapan en büyük paraşüt olması planlanan bu dev paraşüt ile yük iki buçuk dakika içinde zemine yumuşak bir şekilde inmeyi başardı. Test görüntüleri de yükün ve paraşütlerin çevrelerine yerleştirilen GoPro kameralarıyla kayıt altına alındı. Yetkililer Mars'taki koşullara benzer atmosfer şartlarında yeterli olup olmadığını anlamak için paraşütleri sıcaklığın sıfırın altında olduğu Kiruna'da test ettiklerini belirtiyor. Yine aynı sebepten ötürü 70 kilo ağırlığındaki dev paraşütün ikinci testi 30.000 kilometre yüksekliğe konuşlandırılan stratosferik balondan fırlatılan yükün yere indirilmesiyle gerçekleştirilecek.

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(Donanım Haber)