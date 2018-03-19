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Avrupa’da 30 bin kişi potansiyel terörist

Avrupa Polis Kurumu Europol Başkanı Rob Wainwright, Avrupa’da 30 bin kişinin çeşitli terör örgütlerinin potansiyel üyesi olduğunu söyledi.

  • İHA
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Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu ve AB’den ulusal parlamentolar arasında Europol’un çalışmalarını denetlemek üzere kurulan Karma Grubu toplantısına katılan Rob Wainwright, günümüzde temel tehditlerin çok karmaşık olduğunu belirtti. Avrupa’da 30 bin kişinin çeşitli terör örgütlerinin potensiyel üyesi olduğunu söyleyen Wainwright, son yıllarda terörist faaliyetlerde artış gözlendiğine dikkat çekerek, birçok ülkede mafyaya benzeyen grupların oluştuğunu kaydetti. Türkiye ile henüz bilgi paylaşımı konusunda anlaşmaları olmadığını kaydeden Wainwright, AB üyesi olmayan partner ülkelerle bilgi akışı konusunda bunun en önemli sorun teşkil ettiğini vurguladı.
 
Öte yandan, Bulgaristan Parlamentosu İç Güvenlik ve Kamu Düzeni Komisyonu Başkanı Tsvetan Tsvetanov, Batı Balkan ülkelerinden 800 kişinin DEAŞ saflarında savaştığını ifade etti.

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