Avrupa-PKK zehir ittifakı
Avrupa’nın kol kanat gerdiği PKK’nın bir kirli yüzü daha ortaya çıktı. Terör örgütünün uyuşturucu ticaretinden kazandığı milyarlarca Euro’yu Batılı istihbarat teşkilatlarıyla paylaştığı tespit edildi.
- SELİM EFE ERDEM
PKK’nın Türkiye’yi hedef alan bölücü örgüt olmasının yanı sıra, son dönemde Batılı ülkelerin örtülü operasyonunun finansmanını sağlayan büyük bir uyuşturucu baronuna da dönüştüğü ortaya çıktı. İstihbarat raporlarına dikkat çeken eski özel kuvvetler subayı ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, PKK’nın üç gün önce Diyarbakır’da bir operasyonda ele geçen uyuşturucusunun piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 20 milyar TL’lik bir gelir elde edebileceğini belirtti. Ağar, “Bu sadece ele geçen bir depoydu. PKK’nın ele geçmeyen uyuşturucu, kaçak sigara, silah ticaretinin oluşturduğu korkunç geliri düşünün. Batı istihbarat örgütleri PKK’nın Avrupa’da uyuşturucu satmasına izin vererek, aldıkları milyarlarca euroluk komisyonla Ortadoğu’daki örtülü operasyonlarını finanse ediyor” dedi.
PAYLARINI ALIYORLAR
Diyarbakır’da üç gün önce PKK’ya ait bir depoda ele geçen uyuşturucu, örgütün finans kaynakları ve arkasındaki uluslararası istihbarat ilişkilerini de gözler önüne serdi. Batılı ülkeler, terör örgütü PKK’ya PYD üzerinden silah yardımı başlatmanın ardından bu defa istihbarat örgütleri ve uyuşturucu operasyonları üzerinden de yine bu parayı PKK’dan çıkarmaya başladı. Daha önce Afganistan üzerinden gelen uyuşturucunun taşeronu olan PKK, bu defa hem Türkiye’de hem de Suriye, Irak’ta bizzat uyuşturucu üretiyor ve başta Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışını da kendisi yapıyor. Peki ama bunu nasıl yapıyor? Avrupa ülkeleri uyuşturucunun tüketimini önleyemediği için kendi ülkelerine ‘kontrolleri altında’ girmesini istiyor. Bu yolla uyuşturucu trafiğinin arkasındaki mafya ve terör örgütlerini de yönetebildiği gibi, dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden olan uyuşturucu ticaretinden de ‘örtülü’ payını alıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde satılan uyuşturucunun yüzde 80’nin bizzat PKK tarafından bu ülkelere taşındığı, bunun bu ülkelerdeki istihbarat örgütleriyle işbirliği ile yapıldığına dikkat çekiliyor.
OPERASYONLARI FİNANSE EDİYORLAR
“Orta da çok büyük bir para var” diyen Abdullah Ağar, şunları söyledi: “PKK’nın uyuşturucu ve silah ticaretinden kaynaklanan ortada çok büyük bir para var. PKK, tek başına Fransa’da kullanılan uyuşturucunun yüzde 80’ini, İngiltere’dekinin yüzde 70’ni karşılıyor. AB ülkeleri, Avrupa’ya gelen uyuşturucunun kontrolünü PKK üzerinden sağlıyor. Böylece, uyuşturucu kaynaklı kontrolsüz parayı da kontrol altına alıyorlar. Bu işi organize ederken de hem istihbarat servisleri, hem de servis çalışanları ceplerini dolduruyor. Türkiye’ye karşı PKK himaye edilip finanse edilmekle kalmıyor, kendilerini de finanse ediyorlar. Batı, örtülü operasyonlarını PKK’nın uyuşturucu ve silah ticaretinden aldığı payla da finanse ediyor. Irak-İran savaşında buna ABD yapmıştı. ABD, Irak’ı destekliyor görünüyordu ama İsrail üzerinden İran’a ‘envanter dışı’ silah sattığı ve bu parayı da ‘örtülü operasyon’ yürüttüğü Nikaraguara’daki gerillaları finanse etmekte kullandığı ortaya çıktı. Aynı şey, uyuşturucu ve silah kaçakçılığında PKK ve PYD üzerinden Ortadoğu operasyonları finanse ediliyor.”
17 bin ton uyuşturucu
Diyarbakır’ın 6 ilçesi ile 104 köyünü kapsayan ve 25 gün süren operasyonda 4 milyon 483 bin 996 kök kenevir bitkisi, 13 bin 160 kilo gram toz, 3 bin 997 kilo gram kubar esrar olmak üzere toplam 17 bin 157 kilo gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
20 MiLYARLIK ZEHiR SATIŞI ENGELLENDİ
Peki ama ortada ne kadar bir para söz konusu? Üç gün önce Diyarbakır’da ele geçen PKK’ya ait uyuşturucuya dikkat çeken Abdullah Ağar, ‘korkunç rakamlar söz konusu” dedi ve ardından şunları kaydetti: “Sokaktaki fişeklik esrar ortalama fiyatı 20 TL. Bu, bir içimlik fişeğin içinde en fazla 3-4 gr esrar var. Yani gramı 5 TL. Toz esrar ve kubar esrarın kilosu piyasada 5.000 ile 15.000 TL arasında değişiyor. Son operasyonda 4 milyon kök hint keneveri ele geçti.
PKK’YA DARBE
Bölgede yetişen hint kenevirinden kök başına yarım kilo esrar üretiliyor. Yani güvenlik güçleri bunları ele geçiremeseydi, PKK sadece bu depodan 2 milyon kilo esrar üretecek ve yaklaşık 20 milyar lira gelir elde edebilecekti. En kötü üretimi düşünelim, yüzde 75 fire versin. O zaman da 5 milyar TL demek. Ya ele geçmeyen uyuşturucular? PKK’nın uyuşturucunun yanı sıra silah, sigara, çay, mazot, taklit marka kaçakçılığını da buna ekleyin. PKK’nın bu on milyarlarca dolarlık uyuşturucu ve kaçakçılık güzergahında, Batılı istihbarat örgütleriyle derin işbirliği var” diye konuştu.
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