Avrupa-PKK zehir ittifakı

PKK’nın Türkiye’yi hedef alan bölücü örgüt olmasının yanı sıra, son dönemde Batılı ülkelerin örtülü operasyonunun finansmanını sağlayan büyük bir uyuşturucu baronuna da dönüştüğü ortaya çıktı. İstihbarat raporlarına dikkat çeken eski özel kuvvetler subayı ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, PKK’nın üç gün önce Diyarbakır’da bir operasyonda ele geçen uyuşturucusunun piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 20 milyar TL’lik bir gelir elde edebileceğini belirtti. Ağar, “Bu sadece ele geçen bir depoydu. PKK’nın ele geçmeyen uyuşturucu, kaçak sigara, silah ticaretinin oluşturduğu korkunç geliri düşünün. Batı istihbarat örgütleri PKK’nın Avrupa’da uyuşturucu satmasına izin vererek, aldıkları milyarlarca euroluk komisyonla Ortadoğu’daki örtülü operasyonlarını finanse ediyor” dedi.

PAYLARINI ALIYORLAR

Diyarbakır’da üç gün önce PKK’ya ait bir depoda ele geçen uyuşturucu, örgütün finans kaynakları ve arkasındaki uluslararası istihbarat ilişkilerini de gözler önüne serdi. Batılı ülkeler, terör örgütü PKK’ya PYD üzerinden silah yardımı başlatmanın ardından bu defa istihbarat örgütleri ve uyuşturucu operasyonları üzerinden de yine bu parayı PKK’dan çıkarmaya başladı. Daha önce Afganistan üzerinden gelen uyuşturucunun taşeronu olan PKK, bu defa hem Türkiye’de hem de Suriye, Irak’ta bizzat uyuşturucu üretiyor ve başta Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışını da kendisi yapıyor. Peki ama bunu nasıl yapıyor? Avrupa ülkeleri uyuşturucunun tüketimini önleyemediği için kendi ülkelerine ‘kontrolleri altında’ girmesini istiyor. Bu yolla uyuşturucu trafiğinin arkasındaki mafya ve terör örgütlerini de yönetebildiği gibi, dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden olan uyuşturucu ticaretinden de ‘örtülü’ payını alıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde satılan uyuşturucunun yüzde 80’nin bizzat PKK tarafından bu ülkelere taşındığı, bunun bu ülkelerdeki istihbarat örgütleriyle işbirliği ile yapıldığına dikkat çekiliyor.

OPERASYONLARI FİNANSE EDİYORLAR

“Orta da çok büyük bir para var” diyen Abdullah Ağar, şunları söyledi: “PKK’nın uyuşturucu ve silah ticaretinden kaynaklanan ortada çok büyük bir para var. PKK, tek başına Fransa’da kullanılan uyuşturucunun yüzde 80’ini, İngiltere’dekinin yüzde 70’ni karşılıyor. AB ülkeleri, Avrupa’ya gelen uyuşturucunun kontrolünü PKK üzerinden sağlıyor. Böylece, uyuşturucu kaynaklı kontrolsüz parayı da kontrol altına alıyorlar. Bu işi organize ederken de hem istihbarat servisleri, hem de servis çalışanları ceplerini dolduruyor. Türkiye’ye karşı PKK himaye edilip finanse edilmekle kalmıyor, kendilerini de finanse ediyorlar. Batı, örtülü operasyonlarını PKK’nın uyuşturucu ve silah ticaretinden aldığı payla da finanse ediyor. Irak-İran savaşında buna ABD yapmıştı. ABD, Irak’ı destekliyor görünüyordu ama İsrail üzerinden İran’a ‘envanter dışı’ silah sattığı ve bu parayı da ‘örtülü operasyon’ yürüttüğü Nikaraguara’daki gerillaları finanse etmekte kullandığı ortaya çıktı. Aynı şey, uyuşturucu ve silah kaçakçılığında PKK ve PYD üzerinden Ortadoğu operasyonları finanse ediliyor.”

17 bin ton uyuşturucu