Avukat Cem Kaya: Evet itirazlarına AİHM’in karar verme yetkisi yoktur

Bazı sandık kurulu başkanları tarafından zarf ve pusulalara mühür vurulmaması bilgisini referandumdan 15 gün önce açıklayan Avukat Cem Kaya şimdi de muhalefet partilerinin referandum sonucuna itiraz hazırlığının “hukuken yok” hükmünde olduğunu açıkladı. Söz konusu tabloyu “oyun” olarak tanımlayan Avukat Kaya, “Evet çıkacağı biliniyordu zaten. Bunu Avrupa’da denediler. Türkiye’de denediler. Ha biz ne yaparız da bu yenilgiye bir kılıf hazırlarız kabilinden kendileri için tabiri caizse bir sigorta oluşturdukları sandık kurulu üzerinden” dedi.

“Zarf ve pusulalar filigramlıdır: kopyalanamaz”

YSK’nın oylama sonucu öncesinde mühürsüz oyların da kabul edileceğini açıklaması üzerine alevlenen tartışmalarda sandık kurulu başkanlarının ihmali olduğunu aktaran Avukat Kaya; “Mühür vurulma mühürsüz oy pusulası hadisesi şudur: Bir oy çuvalı geliyor ve ortalama 400 oy pusulası bulunuyor. İki mühür yedekli 400 tane de zarf bulunur. Bu zarfların tamamının üzerinde filigramlıdır. Sol üst köşelerinde bir YSK mühürü, ikinci mühür İlçe Seçim Kurulu’nun üçüncü mühür ise o da el frenidir. O o gün sandık başkanı tarafından vurulması gereken mühürdür. İşte mühürsüz denilen sahte denilen mühür hadisesi budur. Sandık kurullarının bu ihmali ya da kasıtlı davranışlarını seçmene yükleyemezsiniz” diye konuştu.

“AİHM’in yetkisi yoktur”

Avukat Kaya muhalefet partilerin itirazlarına ilişkin de hukuki boyutta değerlendirme yaparak şunları söyledi: “ Seçimlere itiraz eden muhalefet partiler AİHM’e gidecektir, AİHM’in bu konuda karar verme yetkisi yoktur. Seçimleri iptal etme yetkisi yoktur. Verebileceği çok çok işte malum birtakım hukuki tezgahlalanan kararlar tazminat kararlarıdır. Amaçları budur. Hukuken yok hükmündedir, batıldır.”