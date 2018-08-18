Avustralya, PKK ile TAK arasında bir fark olmadığını resmen kabul etti

Sivillere yönelik kanlı eylemlerinin sorumluluğunu TAK adındaki paravana yükleyerek, Batılı devletlerin gözünde terörün gölgesinden korunmaya çalışan terör örgütü PKK hakkında Avustralya'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Avustralya hükümeti PKK ile TAK arasında bir fark olmadığını resmen kabul etti. Terör örgütü PKK, sivilleri hedef alan çok sayıda kanlı eylemini paravanı TAK üzerinden üstleniyordu.

Batılı devletlerin tepkisini çekmemek için bu stratejiyi kullanan PKK hakkındaki bu kararın bir örnek olması bekleniyor.

PKK terörist kimliğini 'TAK' ile silmeye çalışıyordu

Terör örgütü PKK'nın itirafçılarından Abdulkadir Aygan, PKK'nın kendisini "terör listesine" alan ülkelerin tepkisini çekmemek için sivillerin hayatını kaybettiği kanlı eylemleri paravan yapılanması Kürdistan Özgürlük Şahinlerinin (TAK) adı altında yaptığını söylemişti. Aygan, "PKK dağ kadrolarıyla gerçekleştiremediği terörist eylemleri TAK ile yapıyor. Bu terörist eylemler sivillere zarar verip kamuoyunda tepki oluşturduğunda eylemi TAK üstleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

TAK'ın üstlendiği kanlı eylemler

Silahlı terör örgütü PKK'nın paravan örgütü TAK'ın üstlendiği kanlı eylemlerden bazıları şöyle:

16 Temmuz 2005: Kuşadası'nda bir otobüsün patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

28 Nisan 2006: Marmaris'te bir otele düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2006: Antalya'da yapılan saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

22 Haziran 2010: İstanbul Halkalı'da askeri servise bombalı saldırı düzenlendi. Biri öğrenci, 4'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim 2010: Taksim Meydanında çevik kuvvet noktasına saldıran canlı bomba, 15'i polis 32 kişi yaraladı.

20 Eylül 2011: Kızılay Kumrular Caddesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

17 Şubat 2016: Ankara Merasim Sokakta bomba yüklü araç, askeri servisin geçişi sırasında patlatıldı. Aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.

13 Mart 2016: Güvenpark'taki otobüs duraklarına bomba yüklü araçla saldıran teröristler, 36 sivili katletti. Saldırıda 125 kişi yaralandı.

27 Nisan 2016: Bursa Ulu Cami bahçesinde kendini patlatan canlı bomba, 13 kişinin yaralanmasına neden oldu.

7 Haziran 2016: İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsüne, bombalı araçla saldırı düzenlendi. 6 polis şehit oldu, 5 vatandaş hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

(Yenişafak)