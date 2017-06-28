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Avustralya'da uçak düştü: 3 ölü

Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Güney Avustralya Polisi (SAPOL) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir uçağın Mount Gambier yakınındaki Suttontown bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü duyuruldu.
Tarlaya düşen tek motorlu Tobago tipi uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayda ölenlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi.
Açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosunun olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
 
Bir ay içinde ikinci kaza
Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.
Kazada, uçakta bulunan biri pilot 3 kişi yaşamını yitirmişti.

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