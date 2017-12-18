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Avusturya'da muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) arasında yeni koalisyon hükümeti kuruldu

Avusturya'da 55 gün süren koalisyon görüşmelerinden sonra muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) arasında yeni koalisyon hükümeti kuruldu.

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ÖVP lideri Sebastian Kurz 31 yaşında Avrupa’nın en genç başbakanı oldu. Neonazi geçmişe sahip ve yıllarca seçimlerde “Viyana, İstanbul olmayacak”, “İslam yerine vatan” gibi seçim afişleriyle kampanya yapan aşırı sağcı FPÖ lideri Heinz Christian Strache ise Başbakan Yardımcısı. 160 sayfalı koalisyon sözleşmesine Türkiye karşıtlığı da girdi.

MÜZAKERELERE KARŞI FAALİYET YÜRÜTÜLECEK

Koalisyon sözleşmesinde Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması için hükümetin AB üyeleri arasında çalışma yapması karara bağlandı. Sağ ve aşırı sağ ortaklar Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılıp üyelik yerine ‘Türkiye-Avrupa komşuluk’ taslağı öneriyorlar. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise aşırı sağcı FPÖ’nün önerisi üzerine bağımsız Karin Kneissl oturdu. Yakın Doğu uzmanı olan Karin Kneissl, Arapça ve İbranice biliyor. Babası Ürdün Kralı Hüseyin’in pilotu olan Karin Kreissl, çocukluğunu Amman’da geçirdi. Arap Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören Karin Kneissl’in bu göreve getirilmesi, Avusturya’nın Ortadoğu’da daha aktif bir politika izlemek istediği yorumlarına yol açtı.

MÜLTECİLER İÇİN ZOR DÖNEM

Sözleşme, Avusturya’da yaşayan göçmen ve mültecileri zor bir dönemin beklediğini gösteriyor. Koalisyon sözleşmesine göre uyum harcamaları büyük ölçüde kısıtlanacak. Mülteciler iltica başvurusunda bulunur bulunmaz, üzerlerindeki nakit paraya el konulacak ve bu para mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak. İltica yasası da sertleşecek. Mültecilere para değil, sadece nesnel yardım yapılacak. Mevcut yasaya göre bir mülteci ayda 840 Euro alıyordu. Bu miktar ayda toplam 520 Euro tutarında temel ihtiyaç malzeme yardımıyla sınırlanacak.

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