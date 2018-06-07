Avusturya’daki Türk seçmenler sandık başında

Avusturya’da başta Viyana olmak üzere Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında vatandaşlar sandık başına giderek ilk oylarını kullandı.

Viyana Başkonsolosluğunda oy kullanan Büyükelçi Çarıkçı, basına yaptığı açıklamada, seçimin, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çarıkçı, seçimlerin, demokratik bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlattı.

Yurt dışındaki seçmenlerin oylarını kullanabilmeleri için ciddi emek harcandığını belirten Çarıkçı, vatandaşların seçme hakkı gibi önemli bir imkanın kıymetini bileceklerini söyledi.

Oy kullanma oranlarının yurt dışında düşük olduğuna işaret eden Çarıkçı, “Ben vatandaşlarımıza buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye’nin gerisinde kalmamaları gerekir. Yoğun bir şekilde katılmalarını bekliyorum. Türk demokrasisi çoğulcudur, verdikleri oylar en iyi şekilde Meclise yansıyacaktır.” görüşünü paylaştı.

Çarıkçı, yurt dışındaki seçmenlerin seçimlere göstereceği yoğun katılımla demokrasiye sahip çıkacaklarının altını çizdi.

“Türkiye Ankara’dan yönetilir”

Vatandaşların büyük bir olgunluk içinde siyasi tercihlerini yapacağına inancını ifade eden Çarıkçı, “Bütün dünyaya da şunu söylemek isterim ki, Türkiye Ankara’dan yönetilir. Ne dünyanın belirli merkezlerindeki finans piyasalarına ne de Türkiye’ye kumpas kurmak isteyenlerin oynattığı terör örgütlerinin elleriyle değil.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da seçimlere katılım noktasında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Buradaki katılım oranı ne kadar yüksek olursa, Türkiye’deki siyasilerin, hükümetlerin buraya bakışı da, vatandaşlarımıza bakışı da o kadar olumlu olacaktır.” şeklinde konuştu.

Kaya, seçimlerin Avusturya’da sorunsuz şekilde sonuçlanacağına inancını yineledi.

"Yurt dışında oy kullamak ayrıcalık"

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğunda oy kullanan Ali Yazgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat bir şekilde oy kullandıklarını, yaşlı olduğu için kendisine öncelik tanındığını söyledi.

Sefer Güçlü de oyunu sorunsuz şekilde kullandığını belirterek, Türkiye’nin daha iyi bir konuma ulaşması için vatandaşlık görevini yerine getirdiğini anlattı.

Güçlü, yurt dışında oy kullanmanın buradaki vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Vatandaşlardan Berat Koç, seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Devletimiz sağ olsun, gayet rahat şekilde oyumuzu kullandık, hizmet var.” diye konuştu.

Koç, yurt dışında oy kullanmanın büyük ayrıcalık olduğunu ifade ederek, "Avrupa’da yaşayıp aynı zamanda oy kullanarak memleketin kaderinin belirlenmesine ortak olmak güzel bir şey." dedi.

Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için vatandaşlar, 7-19 Haziran tarihlerinde Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Avusturya'da yaklaşık 108 bin seçmen bulunuyor.