Avusturya'nın Türk ve Müslüman düşmanı olan ırkçı lideri Kurz, 24 Haziran seçimlerinin kendi ülkesine etki etmemesi için harekete geçti

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine şiddetle karşı çıkan ülkeler arasında yer alan Avusturya'nın aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin ırkçı lideri Şansölye Sebastian Kurz, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimler için Avusturya'da seçim kampanyası yürütmek isteyen Türk politikacılara izin verilmeyeceğini açıkladı.

ORF radyosuna konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığını da dile getiren ırkçı lider Kurz, yaklaşık 150 bin Türk seçmenin yaşadığı Avusturya'da Türk politikacıların seçim kampanyası yürütmesine izin vermeyeceğini, "Türk seçimlerinin yansımalarını Avusturya'da görmek istemiyoruz ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz." sözleriyle ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı etkinlikten rahatsız olan ırkçı lider Kurz, yalnızca Türk düşmanı olmadığını kanıtlarcasına, ilgili camiyi kapatma tehditleri savurarak Müslüman düşmanlığını da ortaya koymuştu.

Dün ayrıca Alman Yeşiller Partisi'nin Türk ve Türkiye düşmanı milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'deki seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınabileceği' gerekçesiyle Alman hükümetine çağrıda bulunmuştu.