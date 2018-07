Ay tutulması sırasında okunacak dualar 2018 Kanlı ay namazı nasıl kılınır kaç rekat

Ay tutulmasında okunacak esmalar hangisi, ay tutulmasında okunacak dualar hangisi? Kanlı ay tutulmasında dua etmek gerekir mi, ay tutulmasında hangi esmalar kaç kere okunmalı? Ay tutulması okunacak esmalar dualar, kanlı ay tutulması namazı kaç rekat nasıl kılınır? Ay tutulmasında hangi esmalar okunur sorusu bugün binlerce vatadaş tarafından en çok arananlar arasında. Son yüzyılın en büyük ay tutulması bu akşam 20.30'da başladı. Bugün son yüzyılın en uzun sürecek kanlı ay tutulması yaşandı. Akşam 20.30'da başlayacak olan ay tutulması yaklaşık 4 saat sürdü. Türkiye'den en net Denizli'den izlendi. Bugün son yüzyılın en uzun sürecek kanlı ay tutulması yaşanacak. Akşam 20.30'da başlayacak olan ay tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Türkiye'den en net Denizli'den izlenecek. Peki ay tutulmasında okunacak esmalar hangisi, ay tutulmasında okunacak dualar hangisi? İşte Nihat Hoca ay tutulması duası. Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz." Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir. Güneş tutulması namazı gündüz kılındığı için kıraat gizli olur. Ay tu­tulması namazı ise gece kılındığı için açıktan okunur. Bu namazların ca­mide kılınması daha faziletlidir. İmam namazdan sonra cuma hutbesi gibi iki hutbe okuyup cemaatı hayır işlemeye ve tevbeye çağırır. Güneş tutulması namazı, güneşin açılması veya tutulmuş vaziyette batması ile kaçırılmış olur. Ay tutulması namazı da Ay´ın açılması veya Güneş´in doğmasıyla ka­çırılmış olur.



AY'IN TUTULMA SAATLERİ



27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu





Okunacak esma ve dualar:



* 312 kez Ya Rakiybu * 75 kez Ya Muzillu * 14 kez Ya Vehhab * 100 kez * Ya Gaffar 1020 kez * Ya Aziymu Celle Celalühü * 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh. * 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.



İŞTE GÜNEŞ VE AY TUTULMASI (KÜSUF-HUSUF) DUASI



Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir. Sonra da:



“Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Al­lah’tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah’a sığınılır.



Güneş ve Ay Tutulması Duası: Güneş ve ay tutulması esnasında kı­lınması sünnet olan kusüf ve husüf namazları, güneş ve ay tutulmasını engellemek ve o durumun geçme­sini sağlamak için değildir. Bu iki olay o namazların vakitleridir. Tıpkı, güneş battıktan sonra kılınan ak­şam namazının, güneşin batışını önlemek için olma­dığı gibi. Güneş’in batışı, akşam namazının vaktidir. Güneş ve ay tutulmaları da o namazların vaktidir.



HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR



Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.



Her iki rekât ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.



Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.



Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.



Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.



HAZRETİ MUHAMMED HÜSUF NAMAZI İÇİN NE DEMİŞTİR



Bu namazların kılınış şekli:



Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek´at namaz kılmak sünnet-i müekkede´dir. .



Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek´aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku et­mek daha faziletlidir.



HÜSUF NAMAZI HANGİ SURE VE DUALAR OKUNUR



İhram tekbiri alınıp normal dua ve Fatiha okunduktan sonra Bakara suresi veya onun kadar ayetler okunup rükua varılır. Rükuda 100 ayet kadar teşbih edilir. Sonra tekrar ayağa kalkıp Fatiha okunur ve ondan sonra Al-i İmrân suresi veya 200 kadar âyet okunur. Tekrar rükua varıp orda da 80 âyet kadar teşbih edilir. Sonra itidal ve secdeler edilip ikinci rek´ate kalkınır.



İkinci rak´atta fatiha´dan sonra Nisa suresi veya 150 âyet okunur rüku edilir. Rükuda 70 âyet kadar teşbih edilip tekrar kalkılır ve Fâtiha´dan sonra Mâide suresi veya 100 âyet okunur. Tekrar rükuâ varıp orda da 50 âyet okunur. Sonra itidal ve secdeler edip teşehhüd, salâvât ve dua okun­duktan sonra selâm verilir.



İkinci rak´atta fatiha´dan sonra Nisa suresi veya 150 âyet okunur rüku edilir. Rükuda 70 âyet kadar teşbih edilip tekrar kalkılır ve Fâtiha´dan sonra Mâide suresi veya 100 âyet okunur. Tekrar rükuâ varıp orda da 50 âyet okunur. Sonra itidal ve secdeler edip teşehhüd, salâvât ve dua okun­duktan sonra selâm verilir.



Türkiye'de kanlı ay tutulmasının ilk aşaması olan gölgeli tutulma 27 temmuz akşamı 20:10 civarında başlayacak ve 22:30'da tam kanlı ay tutulmasına geçilecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00:10'a kadar devam edecek ve ardından yarı gölgeli ve gölgeli tutulma yaşanarak 02.30 civarında tutulma son bulacak.

Tutulmayı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda, ilk saatlerde Güneydoğu, ilerleyen saatlerde ise Doğu yönüne bakmanız yeterli olacak.

Ayrıca tutulma anında kızıl hale gelecek olan Ay'a kızıl gezegen Mars eşlik edecek. Son15 yılın dünyaya en yakın konumunda olacak olan Mars gezegeni tutulma boyunca Ay'ın sağ alt tarafında kızıl bir yıdız gibi görülecek.

Tulmanının baştan sona tamamen izlenebileceği alan (turuncu bölge) ve sırasıyla tutulmanın (koyudan açığa doğru görüş azalıyor) izlenebileceği bölgeler

KANLI AY TUTULMASIYLA İLGİLİ KORKUTAN İDDİA



Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.



KANLI AY NEDİR?



‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek. , 'Kanlı' denmesinin sebebi, tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınları Ay’ı kızılımsı bir renge boyamasından kaynaklanıyor.



En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu- kırmızı arası bir renk görüyor.



Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.



KANLI AY TUTULMASININ ÖZELLİĞİ



EN GÜZEL TUTULMA NEREDEN İZLENİR?



Kanlı Ay Tutulması en iyi Ortadoğu, Afrika'nın doğusu, ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Bu doğa olayı Türkiye'de en iyi Doğu ve İç Anadolu'da gözlemlenecek. İstanbullu ve İzmirliler de tam tutulmaya tanıklık edebilecek. 22.30'da başlayacak tutulma 00.13'te sona erecek.



KANLI AY TUTULMASI NEDİR: Kanlı Ay Tutulması Dünya’nın gölgesinin Ay’ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.