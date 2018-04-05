Ayakkabı Dünyası’ndan bahar güzelliği

Şıklık, yenilik ve kalitenin adresi Ayakkabı Dünyası, baharı kampanyalarla karşılıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen ayakkabı tasarımlarını bir arada sunan Ayakkabı Dünyası’nın tüm ürünlerinde geçerli olacak bahar kampanyası 3-16 Nisan tarihleri arasında sürecek.

Tüm ürünlerde geçerli olacak bahar kampanyası kapsamında;

300 TL ve üzeri tüm alışverişlere, 200 TL’lik ikinci alışverişte geçerli olacak 100 TL hediye çeki,

200 TL ve üzeri tüm alışverişlere, 175 TL’lik ikinci alışverişte geçerli olacak 75 TL hediye çeki,

150 TL ve üzeri tüm alışverişlere, 100 TL’lik ikinci alışverişte geçerli olacak 50 TL hediye çeki verilecek.

Yeni sezonda spor ayakkabıdan sandalete, babetten stilettoya kadar her tarzda ayakkabıya uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenlerin yolu yine Ayakkabı Dünyası'ndan geçecek.

Sezonun en çarpıcı ve en kullanışlı modellerinden oluşan Ayakkabı Dünyası’nın ilkbahar yaz koleksiyonunda, en son moda akımlarına ve dünya trendlerine ulaşılabiliyor