Ayakkabı imalathanesinde yangın: 3’ü ağır 4 yaralı
Adana’da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
- İHA
Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Mehmet Çekiç (16), Ömer Çekiç (45), Ülkecan Çekiç (12) ve Ziyaddin Sartak'ın (27) vücutlarında yanıklar da oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet, Ömer ve Ülkecan Çekiç’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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