Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayaklarıyla resim çizerek hayata tutundu, yaşadıklarını kitapta topladı

Adıyaman'da 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve ayaklarıyla resim yaparak hayata tutunan Ayşe Işık (32), 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen imza gününe katıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

5 yaşındayken buğday helezonuna kaptırdığı iki kolunu da kaybeden Ayşe Işık, 13 yıldır ayaklarıyla yaptığı resimlerle bugüne kadar 30'u aşkın sergi açtı. Işık, kendi hayatını anlattığı 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Ereğli'de düzenlenen imza gününe katıldı. İmza gününe Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu da katıldı. Ayşe Işık, imza gününde ayaklarıyla tuvale resim çizdi.

Ayak parmaklarıyla yaptığı resimlerle hayata tutunduğunu belirten Işık, sergi açmaya ve kitap yazmaya devam edeceğini belirtti. Ayşe Işık, "Kitabımı tanıtmak için Ereğli'ye geldim. Kitabımı tanıtmak ve resim yapmak çok güzel bir şey. Çocukluktan beri yazmayı çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarımın üretken olup topluma karışmalarını, kendi becerilerini dışarıya göstermelerini istiyorum. Şimdi ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Resim ile ilgili daha iyi noktalarda olmak istiyorum. En son Paris'te sergi açtım, şimdi İsviçre'de sergi açabilmek için çalışıyorum" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yemen´den Suudi Arabistan´ın başkenti Riyad´a balistik füze saldırısı

Yemen´den Suudi Arabistan´ın başkenti Riyad´a balistik füze saldırısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA