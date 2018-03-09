Ayakta sayımı reddeden mahkumlara, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası

Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurları, 15 Şubat 2018'de Adalet Bakanlığı'ndan ayakta ve belli bir nizamda sayım yapılmasına dair gönderilen talimat üzerine, tutuklu ve hükümlülere, bundan sonra ayakta sayım alınacağını bildirdi. Bir gün sonraki sayımda cezaevinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlüler, ayakta durmayacaklarını belirterek slogan attı. Olay, infaz koruma memurları tarafından tutanak altına alındı. Tutanakta, ayakta sayım işlemine karşı slogan atan tutuklu ve hükümlülerin, kapılara vurup, sayım vermek istemedikleri, ayakta sayıma direndikleri belirtildi. Bu tutuklu ve hükümlüler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Disiplin Kurulu Başkanlığı'nca ifadesi alınan tutuklu ve hükümlüler, ayakta sayımı, insani ve ahlaki değerlere uygun görmedikleri için vermediklerini belirtti. Olay günü görevli memurların kendilerini zorla kaldırarak havalandırmaya götürmeye çalıştığı kaydeden tutuklu ve hükümlüler, fiziki müdahale sırasında slogan attıklarını söyledi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından 111 tutuklu ve hükümlüye 2 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası verildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 7 Şubat 2018 tarihli yazısına dikkat çekilen kurul kararında, bu yazıda sayımların belli bir nizamda ayakta alınmasının istenildiği ifade edildi. Sayım alınması için odalara gidildiğinde hükümlü ve tutukluların ayakta sayım alınmasına karşı çıkarak, eş zamanlı olarak slogan attıkları belirtilen kararda, yapılan davranış ile cezaevinde korku ve panik ortamı yaratıldığı ifade edildi. Disiplin Kurulu Başkanlığı, aynı olayla ilgili soruşturmaya tabi tutulan 3 tutuklu ve hükümlüye disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi. Disiplin cezası verilen tutuklu ve hükümlülerin avukatları, karara karşı Elazığ İnfaz Hakimliği'ne itiraz edeceklerini söyledi.