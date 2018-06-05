Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi düşürüldü

Tohumluk ve çerezlik olanlar hariç ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 13'e, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi de yüzde 36'dan yüzde 23'e indirildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tohumluk ve çerezlik olanlar hariç ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 13'e, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi de yüzde 36'dan yüzde 23'e indirildi.

Ancak 1 Ağustos 2018'den itibaren gümrük vergileri tohumluk ve çerezlik olanlar hariç ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 27, ayçiçek tohumu yağında yüzde 36 olarak uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan bazı bilyalı rulmanlara yüzde 2- 8 arasında uygulanan gümrük vergisi oranları da 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere sıfıra çekildi.