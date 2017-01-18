Aydın Emniyeti'nde görev değişimi

Asayiş Şube Müdürü Hakan Aytuğan, Kaçakçılık ve Organize, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele olmak üzere 3 ayrı şubede görevlendirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürü Kadir Erciyes hem Asayiş hem de Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bakacak.

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un göreve gelmesinin ardından, il teşkilatı içinde değişiklikler yaşandı. Birçok kritik şubede ve ilçe emniyet müdürlüklerinde değişiklikler yaşandı.

Aydın İl Emniyet teşkilatında yaşanan değişiklikler şöyle: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Korhan Özmenlikan, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürü Hakan Aytuğan, Kaçakçılık ve Organize Şubesi Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüklerine, Terörle Mücadele Şubesi Müdür Yardımcısı Kadir Erciyes Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne, Diyarbakır'dan Aydın'a tayin edilen Halil Ürkmez Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı'na, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdür Vekili Mehmet Yıldırım Şube Müdür Yardımcılığı'na, Belge Yönetimi Şube Müdürü Mehmet Demirkıran Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü'ne, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne, Bayburt'tan Aydın'a tayin edilen Öner Oflaz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne, Personel Şube Müdürü Özgür Selçuk Polisevi Şube Müdürlüğü'ne, Polisevi Şube Müdürü Ali İhsan Özçelik İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Koruma Şube Müdürü Ali Güneş Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özlem Akbay Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Yuşa Kılıçaslan Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'ne, Trabzon'dan tayin edilen Fevzi Yurtseven Buharkent İlçe Emniyet Amirliği'ne, Yusuf Uçarsu Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği'ne, Komiser Yardımcısı İsmail Akbulut Köşk İlçe Emniyet Amirliği'ne, Van'dan tayin edilen Sedat Haşimoğlu Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Germencik İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Meslek Yüksek Okulu Bürolar Amiri Rafet Tokgöz Tellidede Şehit Yetkin Polis Merkezi Amirliği'ne atandı.

Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Tan Sağoğlu, Muğla Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çiftçisoy, Aydın Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim üyesi Muhammet Sezgin Dağlarbaşı ve Aydın Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Mustafa Atay müdüriyet emrine atandı.

Aydın'da görev yaparken Muş'a tayin edilen 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Naci Doğan Muş'tan tekrar Aydın'a atandı. Doğan'ın, henüz Aydın'a gelmeden açığa alındığı öğrenildi. Atama genelgesinde, Karacasu İlçe Emniyet Amiri Hakan Kutlu'nun açığa alındığı belirtildi.