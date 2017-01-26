Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor

Yapılan son araştırmaya göre kullanıcıların internette güvenlik ve gizliliğin sağlanması için tercih ettikleri birçok VPN uygulamasının aslında takip edilmeyi daha da kolaylaştırdığı ortaya çıktı.