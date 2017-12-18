Aydın merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen rütbeli askerlerden S.K, H.Ç, H.H.A ve G.Y tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Aralık'ta Aydın merkezli Antalya, Ankara, Ağrı, Çankırı, Sinop, Muş, Hakkari, Mersin, İzmir, Erzurum, Çanakkale, Sakarya, Tokat, Trabzon, Kütahya ve Van'da aralarında albay, yarbay gibi üst rütbeliler ve mahrem imamların da bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bir mahrem imam ve astsubayın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görüştükleri belirtilmişti.