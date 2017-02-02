Aydın ve Giresun'da aranan 26 kişi yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu satışı, hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve idari para cezası olan, uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan K.A.'nın evinde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu, ayrıca uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 2 laptop çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRESUN'DA 21 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, sağlanan güven ortamının devamı, muhtemel suçların önlenmesi ve meydana gelmiş olayların faillerinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Giresun'da da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 239 personelle 80 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişinin cezaevine konulduğu, 11 kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.