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Aydın’da 17 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki futbolcu genç hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Abdullah Eröz’ün ölümü ile ilgili inceleme başlatılırken gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre; Aynı zamanda Köşk Belediye Doğanspor  Kulübü U 17 sporcularından Abdullah Eröz, hafta sonu oynanan Köşk Belediye Doğanspor-Yenipazar Belediyespor’un Köşk Saffet Köşklü Stadı’nda oynanan karşılaşmasının ardından akşam arkadaşının evine gitti. Arkadaşı ile bir süre birlikte vakit geçiren Abdullah Eröz bir süre sonra fenalaştı. 17 yaşındaki genç futbolcunun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Abdullah Eröz’ün kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan Abdullah Eröz’ün olay sırasında yanında olan arkadaşının da ifadesine başvuruldu.

Çevresinde oldukça sevilen gencin ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.

 

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