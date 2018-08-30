Aydın'da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botun su almaya başladığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki 20'si Irak, 2'si Eritre, 1'i Dominik Cumhuriyeti ve 2'si Filistin uyruklu 25 düzensiz göçmeni kurtararak tekneye aldı.

Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin yapılması için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.