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Aydın'da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde batmak üzere olan lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botun su almaya başladığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki 20'si Irak, 2'si Eritre, 1'i Dominik Cumhuriyeti ve 2'si Filistin uyruklu 25 düzensiz göçmeni kurtararak tekneye aldı.

Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin yapılması için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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