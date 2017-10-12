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Aydın'da FETÖ bağlantılı 25 şirkete kayyum atandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Aydın 2. Sulh Hakimliği, aralarında Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu Aydın merkezli 25 şirkete kayyum atanmasına karar verdi

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Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında bazı şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.

Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar kapsamında, aralarında ülke genelinde bayileri bulunan Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu 25 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, 4 Ağustos'ta tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

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