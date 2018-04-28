Aydın'da 32 göçmen yakalandı

Aydın'da Sahil Güvenlik ekipleri, havadan yaptığı denetimde 32 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin yurt dışına çıkmak için yasak yolları seçtiği tespit edildi.

ŞAHISLAR İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik uçağı tarafından yapılan denetimler sırasında Aydın ili Didim ilçesi Tuzburnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 11 Somali, 9 Kuveyt, 9 Suriye ve 3 Sudan uyruklu olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı.

9 erkek, 7 kadın ve 16 çocuktan oluşan göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.