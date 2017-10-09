Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, otomobille kahvenin önüne gelen bir kişi içeridekilere ateş açtı. Olayda yaralanan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece saatlerinde nönü Caddesi üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel G. 55 KR 591 plakalı otomobille kıraathanenin önüne gelerek içeriye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda aynı aileden Mehmet Coşkun (36), Nihat Coşkun (28), Özcan Coşkun (19) ve Ergül Coşkun (38) yaralandı. Şüpheli Zeynel G., iddiaya göre kahvenin önünde bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Zeynel G., ise ilçe girişindeki uygulama noktasında bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alışveriş merkezinde büyük yangın

Alışveriş merkezinde büyük yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA