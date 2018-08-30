Aydın'da batmak üzere olan bottaki 25 kaçak göçmen kurtarıldı AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek üzere bindikleri lastik bot batma tehlikesi geçiren 25 göçmen, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.