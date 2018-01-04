Aydın’da bilyeli maymuncukla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Aydın İl merkezinde meydana gelen 12 ayrı “İkametten Hırsızlık” olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda, ikamet kapılarının “ Bilyeli Maymuncuk” tabir edilen cihazla açıldığı, ikametlerin hiç dağıtılmadan sadece ziynet eşyalarının bir kısmının alındığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, “Aile İçi Hırsızlık” olarak olayları değerlendirmesinin sağlandığı tespit edilerek, 16 Ekim 2017 günü Adnan Menderes Mahallesi 541 sokaktaki adreste meydana gelen olayda güvenlik kamera kayıtlarından daha öncede benzer yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen İ.Ş. (45) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Aydın Sulh Ceza Hakimliğinden alınan Fiziki Takip Tedbir Kararı gereğince şüpheli 3 hafta boyunca takip edilerek, 04 Ocak 2018 günü yapılan planlı operasyon kapsamında şüpheli İ.Ş. ikametinde yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada hırsızlık olaylarından elde ettiği değerlendirilen 1 adet geçmeli Altın Bayan Bilekliği, 1 adet Taşlı kolye, 2 adet kol saati ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahsın üzerine kayıtlı aracında ise kapı kilitlerini iz bırakmadan açtığı özel yapım maymuncuk aparatı, plastik kart, eldiven çıkmış, yine üzerine kayıtlı diğer aracında su ısıtıcı içerisinde gizlenmiş vaziyette 22 adet bilyeli maymuncuk bulundu.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.