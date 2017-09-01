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Aydın'da bir şahıs av tüfeğiyle eşini öldürüp intihar etti

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nde, 37 yaşındaki Ercan Subakan, çalıştığı çiftlikte av tüfeğiyle eşi 36 yaşındaki Nihal Subakan'ı öldürüp, intihar etti.

  • DHA
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Kuyucak'ın kırsal Yamalak Mahallesi'ndeki Necati Soysal'a ait çiftliğe bugün sabah saatlerinde sağılan sütleri toplamaya giden Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) personeli, kapıda güğümlerin olmadığını fark etti. Bunun üzerine durumu çiftlik sahibi Soysal'a bildirdi. Bir terslik olduğunu düşünerek, kontrol etmeleri için çiftliğe gelen Soysal'ın torunları Burçin ve Orçun Soysal, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çiftlik çalışanı Ercan Subakan ve eşi Nihal Subakan'ı kanlar içinde yerde yatarken gören Burçin ve Orçun Soysal, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yarine gelen jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, Ercan Subakan'ın son zamanlarda aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ileri sürülen eşini öldürdükten sonra aynı av tüfeğiyle intihar ettiği anlaşıldı.

Subakan çiftinin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 

 

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