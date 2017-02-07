Aydın’da ByLock kullanıcısı 7 polis gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLocuk’u kullandıkları tespit edilen 7 eski polis gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne getirildi.