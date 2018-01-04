Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında 'Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz' diye bağırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
 
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
 
Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.
 
Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

430 yıl önce bakın Türkiye'yi nasıl çizmişler?

430 yıl önce bakın Türkiye'yi nasıl çizmişler?

Yurdum insanından güldüren kareler!

Yurdum insanından güldüren kareler!

Transferde en çok zarar eden 25 kulüp

Transferde en çok zarar eden 25 kulüp

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA