Aydın’da DHKPC üyesi yakaladı

Denizli-Aydın Karayolu üzerinde yol kontrolü sırasında yakalanan D.T. isimli şahsın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekiplerince aranmakta olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’dan gelen ekiplere teslime edildiği belirtildi. D.T. isimli örgüt üyesi gencin İzmir’de ikamet ettiği ve İzmir 9 Eylül Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.