Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da emekli öğretmen, evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, emekli öğretmen 61 yaşındaki Tahir Gündoğdu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bileklerinde kesik olan Gündoğdu'nun intihar ettiği üzerinde duruluyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa'da eşinden boşanan 2 çocuk babası Tahir Gündoğdu, bir süre önce Kuşadası'na yerleşti. Kahramanlar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Gündoğdu'nun anahtarının 3 gündür, dairenin kapısı üzerinde olduğunu fark etti. Şüphelenip içeri giren komşuları, Gündoğdu'nun cesedi ile karşılaşınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, 3 gün önce öldüğü belirlenen Gündoğdu'nun bileklerinin kesik olduğunu tespit etti.

İntihar ettiği sanılan Gündoğdu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan off-shore iftirasına belgeli cevap

Başbakan Yıldırım'dan off-shore iftirasına belgeli cevap

Pes dedirten kareler

Pes dedirten kareler

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Parayı saklamanın en ideal yolu

Parayı saklamanın en ideal yolu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA