Aydın'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle aksayan tren seferleri tekrar başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki sağanak nedeniyle dün durdurulan Denizli-İzmir tren seferleri, sabah 06.00'da tekrar başladı.



Alınan bilgiye göre, TCDD yol bakım ve onarım ekipleri, Sarayköy ve Buharkent arasında kalan Kızıldere mevkisinde sağanak nedeniyle zarar gören tren raylarını onardı.



Raylarda balast yapan ve mıcır takviyesinde bulunan ekipler, yol tamiratını tamamladı.



Ekiplerin, çalışmalarını 04.00'te tamamlamasının ardından seferler 06.00 itibarıyla yeniden başladı.



Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ise selin meydana geldiği bölgede zarar tespit çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.



Buharkent ilçesindeki dün yaşanan sağanak nedeniyle Kızıldere mevkisindeki raylar zarar görmüş, 10 metre uzunluğunda yaklaşık 70 santimetre civarında bir boşluk meydana gelmiş, bunun üzerine seferler durdurulmuştu.