Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle aksayan tren seferleri tekrar başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle durdurulan Denizli-İzmir tren seferleri tekrar başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki sağanak nedeniyle dün durdurulan Denizli-İzmir tren seferleri, sabah 06.00'da tekrar başladı.

Alınan bilgiye göre, TCDD yol bakım ve  onarım ekipleri, Sarayköy ve Buharkent arasında kalan Kızıldere mevkisinde sağanak nedeniyle zarar gören tren raylarını onardı.

Raylarda balast yapan ve mıcır takviyesinde bulunan ekipler, yol tamiratını tamamladı.

Ekiplerin, çalışmalarını 04.00'te tamamlamasının ardından seferler 06.00 itibarıyla yeniden başladı.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ise selin meydana geldiği bölgede zarar tespit çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Buharkent ilçesindeki dün yaşanan sağanak nedeniyle Kızıldere mevkisindeki raylar zarar görmüş, 10 metre uzunluğunda yaklaşık 70 santimetre civarında bir boşluk meydana gelmiş, bunun üzerine seferler durdurulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA