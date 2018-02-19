Aydın'da feci kaza! 12 kişi yaralandı

Fatih Güler'in kullandığı 09 EC 491 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Bayındırlık kavşağında, Turhan Tuna idaresindeki 09 US 569 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İsa Çoban yönetimindeki 35 LGU 03 plakalı otomobil de Aydın-İzmir kara yolunda beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile Pelin Çoban, Nedim Kıran, Nuran Kurt ve Aysun Kıran yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.