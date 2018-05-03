Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 yabancı uyruklu ile bir organizatör yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 18 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.
- AA
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine Değirmendere Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 Afganistan, 2 Pakistan ve 6 Suriye uyruklu yakalandı.
Olay yerinden otomobiliyle kaçmaya çalışan organizatör M.C. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.C. tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.