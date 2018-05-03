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Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 yabancı uyruklu ile bir organizatör yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 18 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine Değirmendere Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 Afganistan, 2 Pakistan ve 6 Suriye uyruklu yakalandı.

Olay yerinden otomobiliyle kaçmaya çalışan organizatör M.C. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.C. tutuklandı.

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