Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 yabancı uyruklu ile bir organizatör yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 18 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.