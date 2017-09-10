Aydın'da hastanede yangın çıktı! Hastalar tahliye ediliyor...
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı.
- DHA
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı.
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