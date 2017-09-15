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Aydın'da iki aile birbirine girdi: 1'i polis, 2 yaralı

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, saat 21.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip taraftaları sakinleştirdi. Bu sırada, otomobiline binip olay yerinden ayrılmak isteyen bir kişi polise memuru H.T.'ye çarptı. Kavgada yaralanan bir kişi Aydın Devlet Hastanesi'ne, polis memuru H.T. ise Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö.'nün otomobilinde yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi. 

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