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Aydın'da iki grup arasında çatışma çıktı

Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

  • AA
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Aydın'ın Germencik ilçesindeki Yeni Mahalle'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahlar ateşlendi.

3 KİŞİ YARALANDI

Gruptakilerden henüz kimliği tespit edilemeyen birinin ateşlediği pompalı tüfekle Özkan Yelkıran, Serdar Karaduman ve Erkut Karaduman yaralandı.

Yaralılar, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis olaya karıştığı belirtilen 2 kişiyi gözaltına aldı

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