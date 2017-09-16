Aydın'da iki kardeşi öldüren katil zanlısı İzmir'de yakalandı
Nazilli'de boş bir arazide pompalı tüfekle öldürülmüş bulunan iki kardeşin katil zanlısı olduğu iddiasıyla İzmir'de bir kişi yakalandı.
- AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen ay iki kardeşin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir'de bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçede 22 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen Ercan ve Erhan Herdem kardeşlerin katil zanlısı Vedat D'nin, İzmir'de bir akrabasının yanında saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Karabağlar ilçesindeki adrese operasyon düzenleyerek Vedat D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının kardeşi F.D'nin de olayla ilgili arandığı öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Vedat D, Nazilli Emniyet Müdürlüğünden gelen polis ekibine teslim edildi.
Nazilli'de, 22 Ağustos'ta Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ercan ve Erhan Herdem kardeşler boş bir arazide pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayetlerin uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından işlendiği iddia ediliyor.
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