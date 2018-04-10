Aydın'da İtalya'ya giden gemideki tırın soğutucu bölümünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 79 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için pazar günü Mersin Limanı'ndan ayrılan Ro-Ro gemisinin personeli, Ege Denizi açıklarında seyrederken güvertede yabancı 5 kişiyi fark etti.



Gemi kaptanı tarafından yapılan incelemede, bu kişilerin Suriyeli oldukları anlaşıldı.



Yabancı kişiler, tırın soğutucu bölümüne bindiklerini, yakalanmamak için dorse içindeki özel bir bölümde saklandıklarını ve soğutucunun çalışmadığını ifade etti.



Yakalanan bu kişilerin yer göstermesi üzerine dorsenin özel bölümünü açan gemi personeli saklanan 79 Suriyeli'ye ulaştı.



Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilmesi üzerine yabancı uyrukluları taşıyan gemi, Kuşadası ilçesi açıklarına geldi.



Savcı eşliğinde Ro-Ro gemisine çıkan Sahil Güvenlik unsurları, dorsedeki 79 Suriyeli'yi botla limana tahliye etti.



Sahil Güvenlik ekiplerinden üşüyen çocuklara battaniye



Botlarla Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriyelileri karada jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Sahil Güvenlik ekipleri üşüyen çocuklara battaniye verdi, yürümekte zorluk çeken yaşlılara ise jandarma yardım etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu kişilere kumanya da dağıtıldı.



Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.