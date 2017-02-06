Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
- AA
Cuma Mahallesi 212 Sokak'ta bir apartmanda oturan Gülçin Ay, gece mesaisini bitirip sabah eve geldiğinde annesi Nebahat Kervan'ı (55) uyandırmak istedi.
Annesinin tepki vermemesi üzerine diğer odada uyuyan kardeşi Hakkı Ay'ı uyandıran Ay, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Kervan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kervan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği öğrenildi.
Kervan'ın cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.