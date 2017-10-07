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Aydın'da kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi ağaçlık alanda bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Emginler Sitesi yakınındaki ağaçlık alanda erkek cesedi görenler polise ihbarda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu, cesedin 17 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 63 yaşındaki alzaymır hastası Rıza Gezer'e ait olduğu belirlendi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gezer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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