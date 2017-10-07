Aydın'da kayıp alzaymır hastası ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi ağaçlık alanda bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Emginler Sitesi yakınındaki ağaçlık alanda erkek cesedi görenler polise ihbarda bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu, cesedin 17 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 63 yaşındaki alzaymır hastası Rıza Gezer'e ait olduğu belirlendi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gezer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.